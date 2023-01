Netos não reconhecidos de Pelé revelam se perdoaram o avô

Filhos de Sandra Regina, a filha que Pelé não reconheceu, contaram detalhes da relação e falaram sobre perdão ao avô

No último domingo, 8, Octávio Neto e Gabriel Arantes, filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, deram uma entrevista ao Domingo Espetacular para esclarecer o reencontro com Pelé (1940-2022) no leito de morte e se abriram sobre detalhes pessoais da família. Os irmãos, inclusive, revelaram se perdoaram o avô pelo não reconhecimento da mãe como filha.

Segundo os rapazes, que moram nos Estados Unidos, Pelé, que faleceu no último dia 29, queria os ver antes da morte e a tia Kely Nascimento (55) organizou o encontro no Albert Einstein, hospital em que o rei do futebol estava em cuidados paliativos no último mês, em razão de um câncer de cólon.

Assim que receberam o convite, os filhos de Sandra ficaram contentes e voaram até o Brasil: “Nós fomos muito empolgados, era uma oportunidade que esperamos a vida inteira. Nós só o tínhamos visto uma vez, nunca tínhamos convivido, nem mantinhamos contato”, contaram.

Sobre o perdão ao astro do futebol, Gabriel revelou: "É a minha família, a família da minha mãe. Tenho muito orgulho de tudo o que nós fizemos. Eu perdoei, sim. Não tenho mágoa nenhuma do meu avô, todos nos receberam muito bem e acredito que nós ganhamos uma família.”, contou.

Sandra Regina foi fruto do relacionamento entre Pelé e sua empregada doméstica, Anízia Machado. Nos anos 90, Sandra pediu o reconhecimento da paternidade com um teste de DNA, que foi confirmado. Na época, o rei do futebol declarou que não pretendia manter um relacionamento com a filha, que faleceu aos 42 anos, decorrente de um câncer de mama.

Os filhos de Sandra recebiam uma pensão do jogador e também terão direito a herança. Gabriel e Octávio receberão o valor que seria destinado a sua mãe, assim como a esposa do rei, Márcia Aoki (56) e os outros seis outros filhos, que dividirão o patrimônio.

Família e amigos se despedem de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, faleceu no dia 29 de dezembro e deixou um legado para o mundo do futebol. O astro do esporte lutava contra um câncer de cólon e não resistiu a doença. Seu velório aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo e teve a presença de grandes nomes do futebol, além da família do atleta, que é considerado um dos melhores de todos os tempos.