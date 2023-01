Parentes, fãs e autoridades se emocionam em despedida a Pelé

Ídolo do esporte teve o corpo velado em Santos diante de fãs e família

Marcado eternamente nas páginas da história do esporte mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos, deixando uma legião de fãs órfãos da maior estrela do futebol ao redor do planeta. O inesquecível Rei lutava contra um câncer no cólon e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde novembro do ano passado. No dia 29 de dezembro, pouco antes da virada do ano, o ídolo não resistiu ao tratamento e se despediu de seus admiradores.

O velório, realizado ao longo de 24 horas no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, reuniu familiares, amigos e, principalmente, milhares de fãs que enfrentaram muitas horas de fila para poder prestar as últimas homenagens à lenda do futebol. A cidade em luto lembrava daquele que fez história no time local e que guardava com carinho tudo que construiu.

A viúva de Pelé, Márcia Aoki (56), não escondeu a emoção diante da despedida e chorou ao ado do caixão do craque, amparada por conhecidos de velha data do ídolo. Seus filhos Kely (55), Edinho (52), Flávia (41) e Joshua (26) também se despediram do pai, depois de passarem os últimos dias do ano ao lado de Pelé no hospital.

A cerimônia ainda reuniu profissionais de imprensa de todo o mundo, milhares de fãs que se aglomeraram ao redor do estádio para chegar perto de Pelé pela última vez, além de importantes autoridades da política e do esporte. O presidente da Fifa, Gianni Infantino (52), prestou condolências ao Rei, assim como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues (68), o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (55), e o governador do estado, Tarcísio de Freitas (47). O ex-técnico Falcão (69), o jornalista Milton Neves (71) e Neymar (57), pai do jogador Neymar Jr. (30), também estiveram presentes na cerimônia de despedida do mito. “Pelé é eterno. Estamos aqui com uma enorme tristeza, mas também com a alegria de Pelé. Vamos guardar as lembranças de Pelé e que os jovens e as crianças possam lembrar dessa incrível pessoa. Ele teve a qualidade para fazer algo que muita pouca gente conseguiu, que é tocar o coração da gente. E isso não tem preço”, disse o presidente da Fifa. “Hoje é dia de prestar homenagem ao maior de todos. O Brasil deve muito ao Pelé pelo que ele representa para o Brasil. Para nós, é uma honra ter o maior jogador da história. Três das nossas estrelas da camisa da seleção foram conquistadas por ele. Acho que todas as homenagens que a gente fizer ainda vão ser poucas por tudo o que Pelé fez por nós”, pontuou Tarcísio. “Tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo. Poucos brasileiros levaram o nome do nosso País tão longe feito ele. Pelé nos deixou. Tem agora a companhia de craques eternos. Deixou uma certeza: nunca houve um Camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé”, concluiu Lula (77), presidente do Brasil, em suas redes sociais.

Ao redor do mundo, o gênio da bola foi lembrado com carinho e devoção pelos fãs que deixou por onde passou. Um painel gigante durante um jogo de futebol na Inglaterra reverenciou a imagem do Rei. Na Índia, um grupo de jovens fez cartazes e acendeu velas em homenagem ao maior craque de todos os tempos. A estátua de Pelé em Três Corações, cidadezinha mineira onde nasceu, amanheceu cercada de flores e um dos símbolos máximos do Brasil, o Cristo Redentor, foi iluminado nas cores verde e amarelo para honrar sua memória. Pelé nos deixou, mas permanece a memória de seus lances, dribles, chutes e jogadas geniais que o fizeram incomparável na história do futebol. “Muito mais que o maior dos maiores jogadores, muito mais que o Atleta do Século. Só Deus pode criar tanta beleza. O homem mais famoso do mundo”, declarou Pedro Bial (64), em crônica ao global Fantástico.