Gatíssima, Natália Becker, esposa de Alisson, arruma as malas e vai para o Catar com filhos

Copa do Catar: Alisson Becker e sua esposa Natália Loewe Becker vão para os jogos

Natália Loewe Becker, a esposa do jogador da Seleção Brasileira, Alisson Becker (30), está fazendo as malas para acompanhar o marido na viagem ao Catar, onde acontecerá a Copa do Mundo! Você conhece a história desse casal?

Os dois se conheceram em 2012 e depois de três anos namorando, os dois se casaram em 2015! Em 2019 nasceu a primeira filha do casal, Helena (5), e logo depois chegou Matteo (3) e o caçula, Rafael (1).

Malas prontas. Destino? Catar!

Com a empolgação do pai indo para o Oriente Médio participar da Copa do Mundo, a família não podia ficar de fora, não é? Então Natália, que trabalha como Influenciadora digital, decidiu compartilhar em suas redes a organização dela e dos três filhos para essa viagem para lá de única!

Tês dias antes do início do campeonato, Natália mostrou em seus storys do Instagram as malas dos filhos prontas para a viagem e comentou a importância de usar organizadores durante as viagens pela praticidade!