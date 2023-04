Morre Robson Gracie, grande nome do jiu-jítsu e avô de Kyra Gracie

Kyra Gracie emociona com recado após a morte do avô, Robson Gracie, lenda do jiu-jítsu

O mestre de jiu-jítsu Robson Gracie faleceu na noite de sexta-feira, 28, aos 88 anos de idade. A família ainda não informou a causa da morte.

Ele foi um dos grandes divulgadores da arte do jiu-jítsu e das lutas ao longo de sua vida e se tornou conhecido por sua família de lutadores, a família Gracie. Ele teve sete filhos, um deles já falecido.

A morte dele foi lamentada por Kyra Gracie, que é lutadora, empresária e esposa do ator Malvino Salvador. Nas redes sociais, ela se despediu do avô com homenagens. “Hoje o jiu-jítsu se despede do grande mestre Robson Gracie, patriarca da Família Gracie e faixa vermelha. Eu me despeço do meu eterno avô amado que é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, disse ela.

O velório acontecerá no domingo, 30 de abril, no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro, e será aberto ao público.

