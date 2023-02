Morre o ex-jogador da NFL Stanley Wilson Jr., após desmaiar em hospital

Ex-estrela de futebol americano Stanley Wilson Jr. se aposentou no ano de 2008 depois de sofrer uma grave lesão

De acordo com o site de fofocas estadunidense TMZ, o ex-jogador de futebol americano Stanley Wilson Jr. morreu aos 40 anos de idade. A causa da morte ainda está sendo investigada, mas o que se sabe é que ele passou mal e desmaiou dentro de um hospital psiquiátrico no começo do mês de fevereiro.

Ex-estrela da NFL, Stanley defendeu o Detroit Lions de 2005, ano que foi draftado para integrar o campeonato mais disputado e assistido dos Estados Unidos, até 2007. Mas teve que encerrar sua carreira no ano seguinte, em 2008, por conta de uma lesão que sofreu no tendão de aquiles. Ele chegou a disputar 32 partidas no total.

Depois que se aposentou, teve alguns problemas com a lei. Em 2016, Stanley foi acusado de tentativa de roubo após levar um tiro no seu abdômen enquanto tentava invadir uma casa em Portland totalmente nu. Alguns meses depois, em 2017, ele foi preso acusado de andar pelado pelo bairro da mesma cidade. Em 2017 ainda, ele foi preso pela terceira vez, depois de outra tentativa de invasão.

Stanley Wilson Jr. estava internado no Metropolitan State Hospital, na cidade de Los Angeles, depois de ser declarado como inapto a passar por julgamento, pois sua última prisão foi no ano de 2022, em agosto, acusado de vandalismo.

