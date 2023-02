Rihanna usa acessórios e joias milionárias no Super Bowl; Veja!

Cantora Rihanna se apresentou no show do intervalo do Super Bowl e não economizou na hora dos acessórios

No último domingo, 12, a cantora barbadiana Rihanna (34) roubou toda a atenção durante seu show no intervalo do Super Bowl 57. Revelando que está grávida pela segunda vez com o rapper A$AP Rocky, ela também atraiu os olhares para as joias e acessórios que usou na apresentação.

As joias e acessórios usados por Rihanna foram avaliados em US$1,2 milhões, aproximadamente, R$6,2 milhões, de acordo com a cotação atual do dólar. Segundo o Page Six, ela usou um casaco Alaïa estilo André Leon Talley, junto de um macacão Loewe, que contou com um peitoral brilhante.

Os pés da artista também não escaparam da ostentação. Rihanna usou um tênis MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low, que custa US$360. Em seu pulso, ela optou por um relógio Jacob & Co. com uma face vermelha rubi, que custa US$72 mil, com uma pulseira de crocodilo, incrustado de diamantes cravejado com 360 pedras, como podemos ver no tweet abaixo, que dá ênfase no barrigão da cantora, mas pode-se notar o relógio maravilhoso.

No entanto, a parte mais valiosa da roupa foi seu anel, um Bayco com um raro rubi da Birmânia natural, de 19,47 quilates e 5,66 quilates de diamantes incrustados em platina e ouro amarelo de 18 quilates. Ao Page Six, um representante da marca revelou que só o acessório vale US$1 milhão.

Mas não para por aí! Riri ainda usou brincos de diamante da Messika, contando com um Unique Illusionnistes Mono Earring, o Equilibristes Diamond Clip, o Magnetic Love Mono Earring e o Illusionnistes Diamond Clip. Os acessírios valem cerca de US$12 mil.

Rihanna também decidiu enfeitar seu macacão, colocando três broches de diamantes vintage desenhados por Joseph Saidian and Sons, e especialistas do mercado varejista britânico afirmaram que eles podem chegar a valer US$135 mil.

