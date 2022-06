Medina descobre lesão grave no joelho e revela que estará fora da próxima etapa de competição

Gabriel Medina faz desabafo no Instagram após descobrir lesão grave em seu joelho

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 11h38

Na noite do último sábado, 25, Gabriel Medina (28) dividiu uma notícia triste com seus seguidores do Instagram.

Após fazer uma ressonância magnética, o surfista descobriu uma lesão em seu joelho esquerdo e uma contusão no direito. Por causa disso, ele terá que ficar de fora da próxima etapa do J-Bay.

Para ilustrar o post, ele usou uma foto na qual apareceu pegando uma onda e contou os detalhes sobre o machucado.

“Pessoal, hoje no final de tarde fiz ressonância magnética nos dois joelhos e foi constatado uma lesão grau 2 para 3 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. No joelho direito somente a contusão, sem lesões”, começou na legenda.

“O tempo de recuperação deve ser de 4 a 6 semanas. Daqui a 2 semanas vamos reavaliar e ter um prognóstico mais preciso. Neste cenário, estarei de fora da etapa de J-Bay, na África do Sul”, revelou o gato em seguida.

“Semana que vem começo a fisioterapia e tenho certeza que irei voltar ainda mais forte! Obrigado pelo apoio incondicional de vocês! Juntos somos mais fortes!”, disse ao final.

Confira o registro que Gabriel Medina postou ao contar sobre a lesão em seu joelho: