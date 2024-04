Maguila: vídeo raro mostra o atleta se exercitando

Aos 65 anos de idade, o ex-boxeador Maguila apareceu em um vídeo durante seu exercício do dia

O ex-boxeador Maguila apareceu em um vídeo raro nas redes sociais. Ele vive distante das lutas desde que precisou lidar com questões de saúde. Tanto que a família decidiu compartilhar um vídeo inédito dele durante o seu exercício do dia.

O atleta apareceu fazendo uma aula de boxe ao ar livre no local onde vive no interior de São Paulo. “Hoje foi mais um dia de treino com nosso peso-pesado”, escreveram na legenda.

Vale lembrar que Maguila foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC), que é uma doença incurável e a causa pode ter sido os golpes que ele levou na cabeça durante os seus anos de luta.

Hoje em dia, a família mantém um perfil nas redes sociais para mostrar fotos e momentos do dia a dia dele.

Irmã de Pelé relembra última conversa com ele

Irmã do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022), Maria Lúcia Nascimento revelou qual foi a sua última conversa com o irmão antes da morte dele. O ex-atleta faleceu aos 82 anos. Antes disso, ele recebeu a visita da irmã no hospital durante a sua internação de um mês em São Paulo. Em entrevista ao site G1, ela relembrou como foi a despedida deles.

“Ele estava tranquilo, graças a Deus, acho que sabendo do processo, da caminhada dele. Falei: 'Logo eu volto'. E ele: 'Está bom'. Então falei: 'Fica com Deus'. E ele respondeu: 'Obrigado, vai com Deus'. Foi assim a última vez que eu falei com meu irmão”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a morte do irmão, que teve falência múltipla de órgãos após lutar contra um câncer no cólon. “Todos nós vamos um dia, mas ele teve o tempo de Deus para que fosse tranquilo e em paz, junto com os filhos e os netos. Quando Deus chama, a gente deve estar preparado para dizer: 'chegou a minha hora'”, declarou.