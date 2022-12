Irmã de Pelé relembra última conversa com o ex-atleta no hospital

Irmã de Pelé, Maria Lúcia Nascimento revela o que ele disse no último encontro deles no hospital pouco antes da morte do ex-atleta

Irmã do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022), Maria Lúcia Nascimento revelou qual foi a sua última conversa com o irmão antes da morte dele. O ex-atleta faleceu na quinta-feira, 29, aos 82 anos. Antes disso, ele recebeu a visita da irmã no hospital durante a sua internação de um mês em São Paulo. Em entrevista ao site G1, ela relembrou como foi a despedida deles.

“Ele estava tranquilo, graças a Deus, acho que sabendo do processo, da caminhada dele. Falei: 'Logo eu volto'. E ele: 'Está bom'. Então falei: 'Fica com Deus'. E ele respondeu: 'Obrigado, vai com Deus'. Foi assim a última vez que eu falei com meu irmão”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a morte do irmão, que teve falência múltipla de órgãos após lutar contra um câncer no cólon. “Todos nós vamos um dia, mas ele teve o tempo de Deus para que fosse tranquilo e em paz, junto com os filhos e os netos. Quando Deus chama, a gente deve estar preparado para dizer: 'chegou a minha hora'”, declarou.

Por fim, Maria Lúcia contou que a mãe deles, Dona Celeste, não sabe da morte do filho. "Não [Dona Celeste não sabe]. Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente”, revelou Maria Lúcia, em entrevista para a ESPN.

Mãe de Pelé já tem 100 anos

A mãe de Pelé, Dona Celeste, completou 100 anos de idade no dia 20 de novembro e recebeu uma homenagem do filho nas redes sociais.

Na época, o atleta compartilhou uma mensagem sobre a mãe e uma foto antiga dos dois juntos. "Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", disse ele.

Pelé nasceu quando a mãe tinha apenas 18 anos, em 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.