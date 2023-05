Mãe de Cristiano Ronaldo rebate acusação de fazer bruxaria contra a nora

Mãe de Cristiano Ronaldo se pronunciou ao ser acusada de tentar separar o filho da esposa, Georgina Rodriguez, com o uso de bruxaria

A família de Cristiano Ronaldo voltou às manchetes internacionais nesta semana! Isso porque a mãe dele, Dolores Aveiro, foi acusada de fazer bruxaria para terminar com o casamento do filho com Georgina Rodriguez. Ao ver a repercussão do assunto, ela não ficou quieta e disse que vai tomar as medidas legais.

De acordo com o jornal português Correio da Manhã, a mãe do atleta foi acusada de procurar ajuda sobrenatural para fazer o filho se separar. Porém, ela negou tudo. Por meio das redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo repudiou o assunto e disse que vai tomar as medidas legais.

“Meu bom nome jamais será jogado em praça pública, jamais irei permitir que uma fonte de informação tão antiprofissional use o meu nome em vão. Irei até às últimas consequências não só para proteger a mim e aos meus, mas também para provar que as fontes, as palavras e as escritas ditas até então foram meramente maldosas e infundadas”, disse ela.

Cristiano Ronaldo exibe foto com a filha caçula

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo (38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao celebrar o aniversário da filha caçula,Bella Esmeralda. A menina completou seu primeiro ano de vida neste mês de abril e surgiu em uma foto inédita com o papai coruja nas redes sociais.

O atleta fez questão de marcar a data com uma homenagem para a filha. “Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito”, disse ele. A bebê é fruto do casamento dele com a influenciadora digital Georgina Rodríguez (29). Vale lembrar que Bella Esmeralda nasceu com um irmão gêmeo, chamado Ángel, que faleceu durante o parto.