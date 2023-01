Lionel Messi agradece recepção do PSG após conquista da Copa do Mundo

Craque Lionel Messi é recebido pelo clube com festa de Neymar e demais jogadores após conquista de seu primeiro mundial

O craque argentino Lionel Messi (35) foi recebido com direito a festa pelo seu clube Paris Saint-Germain, na França, nesta quarta-feira, 4, para celebrar a conquista dele e da Argentina na Copa do Mundo no Catar. Então, em suas redes sociais, o jogador agradeceu ao clube e aos colegas.

“Muito obrigado aos meus colegas e a todas as pessoas do clube pela recepção que me deram. Já estamos de volta e com muita vontade de continuar a cumprir os objetivos desta temporada, agora com o PSG”, escreveu o jogador na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Essa é a primeira vez que Messi retorna aos gramados para seu primeiro treinamento depois do recesso pós Copa e fim de ano, e foi recebido com aplausos pelos jogadores e comissão técnica do clube.

O contrato de Messi vai até o final de junho deste ano. O atleta passou a virada do ano em Rosário, na Argentina, sua cidade natal, e deve já entrar em campo no próximo jogo do PSG, nesta sexta-feira, 6, contra o Chateauroux, pela Copa da França.

Veja a publicação de Lionel Messi agradecendo a recepção feita pelo PSG:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)



A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Ela é prima de um dos melhores amigos dele. Os dois acabaram se distanciando por conta da ida do atleta para a Espanha, quando foi contratado pelo Barcelona. Porém, seu namoro foi retomado durante uma viagem do argentino de volta para sua terra natal. Então, em 2009, se assumiram.

O casamento aconteceu oficialmente no dia 30 de julho de 2017, na cidade de Rosario, na Argentina, onde ambos nasceram. A celebração contou com a presença de muitos jogadores importantes na ocasião.