Kaio Jorge, jogador da Juventus e ex-Santos, tem casa assaltada na Itália

Jogador de futebol brasileiro Kaio Jorge, que joga na Juventus e atualmente está no Brasil, lamenta perda de diversos itens

Depois de duas semanas de férias no Brasil, o jogador de futebol Kaio Jorge, que teve passagem pelo Santos, foi informado de que sua casa na Itália, onde mora por ser atacante da Juventus, foi assaltada enquanto estava fora. Além de seu carro, os bandidos acabaram levando roupas, fotos e mais objetos pessoais do atacante.

Em uma nota oficial, Kaio revelou que o caso já está sendo investigado pela polícia local. “É algo que nos deixa muito tristes, preocupados e impotentes. Não é a primeira vez que a residência de um jogador é invadida na Europa”, começou o jogador no comunicado.

“Apesar de todo o aparato de segurança, isso não impediu a ação dos bandidos. Felizmente não estávamos presentes, mas a sensação de perda é enorme”, completou Kaio Jorge, que atua pelo time sub-23 do Juventus, da Itália.

Kaio Jorge é um jogador de futebol de 21 anos de idade, que saiu para a Europa quando tinha apenas 19 anos. Hoje em dia, pouco aproveitado no time principal da Juventus, ele integra o elenco sub-23 da Velha Senhora, como é conhecida, mas sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, em fevereiro do ano passado. O atleta está aproveitando as férias para curtir o Brasil e se tratando no CT Rei Pelé, do Santos, seu clube formador.