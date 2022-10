Juliano Cazarré mostra lesão após conquistar mais uma etapa no Jiu-Jitsu: ''Tudo tem um preço''

Ator Juliano Cazarré sofre lesão no Jiu-Jitsu e comemora conquista de mais uma faixa na arte marcial

O ator Juliano Cazarré (42), que viveu o peão Alcides no remake da novela Pantanal, usou as redes sociais para comemorar mais uma conquista!

Na manhã desta quinta-feira, 20, o artista compartilhou um clique em que aparece de kimono ao lado do mestre Everaldo Penco e celebrou mais uma etapa no Jiu-Jitsu: a faixa roxa.

Além de ator, fotógrafo e estudante de Filosofia, o famoso também se garante no esporte. No dia em que a filha caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe, que nasceu com um problema raro no coração, vai passar por mais um procedimento, Juliano comemorou a graduação, faltando apenas a faixa marrom para chegar à preta.

"A vida não para. Hoje recebi a faixa roxa das mãos do mestre @everaldopenco. Feliz demais. Simbora! Se cochilar, o cachimbo cai. Oss", disse Juliano na legenda.

No entanto, nos Stories, o ator mostrou que acabou sofrendo uma lesão em uma das mãos. "Tudo tem um preço. Com a faixa roxa, veio junto essa lesão aí no dedo", escreveu ele ao exibir o machucado.

Vale lembrar que Cazarré e Leticia também são pais de Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1).

Esposa de Juliano Cazarré mostra nova foto da caçula na UTI

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré encantou os fãs ao mostrar uma nova foto da filha caçula, Maria Guilhermina. A menina está internada na UTI de um hospital em São Paulo desde o seu nascimento por causa de um problema no coração. Ela já passou por cirurgias e se recupera sob o olhar atento da mamãe coruja. Na quarta-feira, 19, Leticia exibiu o rostinho da filha na internação para agradecer pelo apoio e as orações que estão recebendo dos amigos e familiares. "Maria Guilhermina de Guadalupe! Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil. Quanta gente reza todos os dias pedindo a Deus pela sua vida! É formidável ver de perto tanta gente olhando para o céu por sua causa! A verdadeira comunhão dos santos se move para você e por você. Menininha dos olhos de Deus, como bem disse uma amiguinha paciente aqui da UTI", disse ela. "Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde.

Como diriam os santos, “Rezai e fazei rezar”! Beijo grande da família Cazarré", falou ainda.

