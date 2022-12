Jojo Todynho alfineta jogador da seleção após jantar com carne de ouro: ''Se a pensão estiver em ordem''

Cantora Jojo Todynho manda suposta indireta para Éder Militão ao comentar sobre jantar de carne de ouro dos jogadores do Brasil no Qatar

A cantora Jojo Todynho (25) deu o que falar nas redes sociais no final de semana ao mandar uma suposta indireta para um jogador da seleção brasileira de futebol.

No programa Central da Copa, da TV Globo, ao lado de Alex Escobar (48) e Fred Guedes (39), a famosa alfinetou o lateral Éder Militão (24) ao comentar sobre o polêmico jantar com carne de ouro dos jogadores do Brasil durante a Copa do Mundo no Qatar.

O humorista Marcelo Adnet (41) participou da atração imitando Cléber Machado (60), e questionou ao fazer brincadeira: "Qual foi o som da imprensa brasileira quando os jogadores brasileiros quiseram comer ouro? Jojo, você já comeu ouro?".

"Não, eu compro para fazer cordão, pulseira", respondeu a funkeira. "Mas os caras comeram mesmo carne com ouro", disse Escobar. "Isso para mim não tem problema. O problema é como vai ao banheiro depois, se vai peneirar", brincou Adnet. "Eles foram muito criticados porque isso aí parece que custa R$ 9.000", acrescentou Alex.

Sem papas na língua, Jojo disparou: "Se a pensão estiver em ordem, pode até morar com ouro." Em seguida, Alex Escobar destacou: "Certamente esses não pagam essa conta. Deve ser permuta."

"Lá fora não tem esse negócio de arroba não. Alguém está pagando essa conta", afirmou Jojo se referindo aos agrados que famosos costumam ganhar.

Vale lembrar que Éder Militão enfrentou uma briga na Justiça com a ex, a influenciadora Karoline Lima, pelo valor da pensão da filha deles Cecília, de quatro meses. Inicialmente, o atleta teria oferecido cerca de R$ 6 mil de pensão para a herdeira.

Confira a indireta de Jojo Todynho:

Jojo “Se a pensão tiver em ordem, pode até morar com ouro.”

Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/Pm8oz88AEk — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 4, 2022

Jojo Todynho se irrita com críticas e manda recado na web

Neste sábado, 03, a ex-fazendeira e influenciadora Jojo Todynho perdeu a paciência e sem papas na língua deu uma resposta daquelas para os internautas de plantão que sempre criticam sua vida amorosa.

Jojo desabafou nos stories: "Vocês ficam com uns caras que não valem nada, sem graça, que não tem uma casa, ou um carro, e começam a falar de mim", declarou. Visivelmente irritada, ela rebateu na sequência. "Eu estou aqui na minha santa paz, e ficam falando de mim. Depois vocês falam que Jojo é grossa, que Jojo é isso, que Jojo é aquilo. Eu estou na minha santa paz, vocês que vêm me perturbar. Tem gente que merece que eu seja grossa. Eu estou aqui na minha. Essa gente tem que tomar porrada para aprender", comentou.

