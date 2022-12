Jojo Todynho se irrita com críticas e manda recado: "Porrada!"

Jojo Todynho chegou no limite após receber diversas críticas sobre sua vida amorosa

Neste sábado (03), a ex-fazendeira e influenciadora Jojo Todynho (25) perdeu a paciência e sem papas na língua deu uma resposta daquelas para os internautas de plantão que sempre criticam sua vida amorosa.

No perfil de seu Instagram Jojo desabafou através dos stories."Vocês ficam com uns caras que não valem nada, sem graça, que não tem uma casa, ou um carro, e começam a falar de mim", declarou.

Visivelmente irritada, ela rebateu na sequência. "Eu estou aqui na minha santa paz, e ficam falando de mim. Depois vocês falam que Jojo é grossa, que Jojo é isso, que Jojo é aquilo. Eu estou na minha santa paz, vocês que vêm me perturbar. Tem gente que merece que eu seja grossa. Eu estou aqui na minha. Essa gente tem que tomar porrada para aprender", comentou.

Por fim, Jojo afirmou que o mais importante é a mulher estabelecer sua carreira profissional para depois se preocupar com a vida amorosa. "Tem umas maracujá de gaveta que casam com uns caras, tem uns filhos com uns caras que não agregam em nada. Eu tenho 25 anos, muito bem vividos. Enquanto vocês falam de mim, eu estou ganhando meu dinheiro. Tenho minha vida, eu estou estabelecida. Se com 25 eu estou assim, com 40 eu estou com a xereca na sombra", concluiu.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO: