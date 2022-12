Jojo Todynho revela como é o lustre da sala de jantar: 'De milhões'

Jojo Todynho exibe novo detalhe da decoração de sua sala de jantar e impressiona pela sofisticação

A cantora Jojo Todynho (25) está cuidando de cada detalhe da decoração de sua casa no Rio de Janeiro. A estrela comprou a propriedade há pouco tempo e está ajeitando a decoração de cada cantinho com para ficar com a sua cara.

Agora, ela está redecorando a sala de jantar e adquiriu um item sofisticado. Jojo escolheu um lustre dourado luxuoso e já mandou instalar. Nas redes sociais, ela exibiu o item e demonstrou que aprovou a sua escolha.

“Eu falei para vocês que ia mostrar meu lustre novo. Comprei esse aqui, de milhões, minha sala vai ficar bonita! Coisa linda, bebê!”, disse ela.

Jojo ainda decorou a sala de jantar com um espelho enorme na parede e colocou um adesivo com o Salmo 91 no espelho. Além disso, ela decorou o ambiente com um quadro com a foto de um leão.

Jojo Todynho nega rumores de affair com policial

A cantora Jojo Todynho está solteira após o fim do casamento com o militar Lucas Souza e já começou a ser alvo de rumores sobre sua vida amorosa. Desta vez, a estrela foi fotografada ao lado do policial Gabriel Sequeira e começaram os boatos de que poderiam viver um affair. Porém, ela negou.

Em contato com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, Jojo Todynho negou os rumores de romance e disse que apenas amigos. “Não... É meu amigo. Esse povo se passa, cara”, disse ela.