Italo Ferreira revela quais são suas inspirações: ‘Sou bem parecido com ele’

Ídolo do surfe, Italo Ferreira celebra suas conquistas na carreira ao revelar quais são suas inspirações

O surfista Italo Ferreira é o entrevistado da capa do SportBuzz do mês de setembro e revelou quais são suas inspirações na vida e no esporte. Em um trecho da conversa, ele contou que se inspira em seu pai e também em grandes nomes do esporte.

Ao ser questionado sobre a inspiração em sua vida pessoal, ele declarou: "Meu pai. Sou bem parecido com ele, uma cara que trabalhou a vida inteira, nunca passou por cima de ninguém, sempre respeitou as pessoas. E têm duas pessoas que me ajudaram muito no início também. Seu Beto e Dona Nininha foram pessoas incríveis que me acolheram, que me deram amor sem estar olhando nada em troca".

Então, ao comentar sobre o lado profissional, o atleta disse: "Quando eu entrei no esporte, tinham alguns caras que eu me inspirava. Mick Fanning, Kelly Slater... Assistia muitos vídeos de surfe. Hoje é ali no Youtube, aqueles vídeos editados (risos), mas antigamente eram aqueles vídeos de uma hora e meia de sessão. Como criança, ficava o dia inteiro assistindo e depois ia para a água surfar. No Brasil, tinham alguns caras. O Fábio Gouveia que era ali do Nordeste, que já tinha um destaque também. O Adriano [de Souza] mais para frente, quando eu comecei a entrar nos campeonatos de acesso e depois na elite. E aí veio o Gabriel, que realmente começou a ganhar os campeonatos e a galera viu que era possível bater de frente com o resto do mundo. Hoje, somos uma potência e é uma geração vitoriosa, estamos quebrando recordes, fazendo história e sou muito grato por fazer parte disso". Confira aqui a entrevista completa com Ítalo Ferreira.

Italo Ferreira mostra sua casa

Há pouco tempo, o surfista Ítalo Ferreira fez um tour diferente por sua casa. Andando de skate pela residência que fica localizada em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o multicampeão arrancou elogios, tanto pela bela moradia, quanto pela habilidade na prancha fora das águas.

Andando de skate pelos quase 550 m² da casa, Ítalo passeou pela sacada, sala e quarto, mostrando a decoração que escolheu. Com tons neutros, dando destaque para o memorial criado pelo atleta, exibindo pranchas, troféus, medalhas, uniformes e quadros com fotos das suas competições mais importantes.

Sem muitas paredes que dividem os ambientes, a amplitude do lugar que chamou atenção, junto da sua cama, que fica de frente para o mar.