Goleiro Alisson Becker desabafa após eliminação da Copa do Mundo: 'Me deu tristezas'

Goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker rompe o silêncio após o time ser eliminado da Copa do Mundo do Catar nos pênaltis

O goleiro Alisson Becker se pronunciou nas redes sociais sobre a eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar na semana passada. Em um texto no Instagram, ele desabafou sobre como está se sentindo e demonstrou esperança na superação deste momento.

"Ainda muito difícil de lidar com essa derrota. Mas ao mesmo tempo sinto orgulho de ter feito parte desse grupo, que lutou e deixou tudo que tinha dentro de campo! O futebol que me deu muitas alegrias, também me deu tristezas, e essa a maior delas! Vai levar tempo pra cicatrizar essa ferida, mas ela vai cicatrizar", disse ele.

E completou: "Seguiremos em frente, nos reconstruindo e nos fortalecendo ainda mais, porque no final das contas, é esse o efeito do fracasso em nós quando o encaramos frente a frente, nos FORTALECE! Obrigado a todos que torceram por nós nessa copa! O sonho continua vivo…".

William Bonner manda recado para Galvão Bueno

No Jornal Nacional, o jornalista William Bonner opinou o que deve ser o que muitos pensam sobre a aposentadoria de Galvão Bueno das narrações de Copa do Mundo. "É uma carreira linda do Galvão com a seleção, com a Globo e a gente guarda isso no coração", disse o âncora, que lamentou que o ponto final de sua carreira não tenha vindo com o título brasileiro.

"Teria sido muito melhor ele voltar [ao Brasil] campeão. Não deu! Mas ele entregou o amor que ele tem pela seleção brasileira, pelo futebol, pela Globo e pelo público brasileiro que a gente não tem como esquecer. E tem que reverenciar sempre", concluiu o ex-marido de Fátima Bernardes.