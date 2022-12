William Bonner se despede de Galvão Bueno no JN: "teria sido melhor voltar campeão"

Âncora do JN William Bonner falou sobre a última Copa do Mundo de Galvão Bueno como narrador

O jornalista William Bonner opinou o que deve ser o que muitos pensam sobre a aposentadoria de Galvão Bueno das narrações de Copa do Mundo. Após a derrota da seleção brasileira para a croata nos pênaltis, o âncora falou palavras bonitas ao recordar a carreira renomada do locutor.

"Eu me despeço hoje da seleção brasileira em televisão, na Globo e em Copas do Mundo. Foram mais de 50 jogos, 94 gols, dois títulos mundiais. Dessa vez não deu. Boa noite", disse o narrador ao JN em um vídeo gravado. Ele, no entanto, ainda será a voz da final do campeonato no dia 18.

"É uma carreira linda do Galvão com a seleção, com a Globo e a gente guarda isso no coração", disse o âncora, que lamentou que o ponto final de sua carreira não tenha vindo com o título brasileiro.

"Teria sido muito melhor ele voltar [ao Brasil] campeão. Não deu! Mas ele entregou o amor que ele tem pela seleção brasileira, pelo futebol, pela Globo e pelo público brasileiro que a gente não tem como esquecer. E tem que reverenciar sempre", concluiu o ex-marido de Fátima Bernardes.

Confira vídeo de Galvão Bueno após derrota: