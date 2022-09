Gkay marca presença em jogo da Seleção Brasileira em Paris

A influenciadora Gessica Kayane compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos em Paris acompanhando o jogo da seleção brasileira

Nesta terça-feira, 27, Gkay compartilhou em seu Instagram algumas fotos no jogo da seleção brasileira que aconteceu nesta tarde em Paris.

A influenciadora apareceu com um look all-black composto por uma peça única de couro com fivelas e um sapato com bico fino.

“5X1 do Brasil”, revelou o resultado do jogo a influencer na legenda da série de fotos em tirou no estádio parisiense Parc des Princes.

A atriz Maisa Silva elogiou Gkay comentando: “Gata”. A apresentadora do podcast “Quem Pode Pod”, Fernanda Paes Leme, elogiou: “Que torcedora gótica deusinha”.

Nos comentários, os fãs da produtora de conteúdo adoraram a publicação! “Meu deus você tá muito gata mulher”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Tu tá muito gata”.

Torcedoras!

Quem também acompanhou e comemorou o jogo da seleção em Paris foram as atrizes Sharon Menezzes e Juliana Paes.

Em uma das vezes que Juliana foi filmada pela câmera da Globo, sua reação com um dos cinco gols marcados pela Seleção viralizou pela internet. O vídeo, no qual a atriz aparece muito animada, rendeu memes nas mãos dos internautas.