Galvão Bueno quebra o protocolo para falar de Pelé ao vivo na Globo

Durante transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo, Galvão Bueno interrompe o assunto para falar sobre a saúde de Pelé: 'Estamos todos juntos com ele'

O narrador esportivo Galvão Bueno surpreendeu o público que acompanhava a transmissão do jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo do Catar na tarde desta sexta-feira, 2. Isso porque ele interrompeu o assunto sobre a partida para falar sobre a saúde do ex-jogador de futebol Pelé, que está internado em São Paulo.

Galvão desejou melhoras para o amigo e pediu pensamento positivo dos brasileiros. “Queria um momento de reflexão e pensamento positivo, seja qual for a sua religião, seu credo ou sua crença”, disse ele, e completou: “Pelé está passando por um momento difícil. Hoje me mandou um recado dizendo que está na fase de ver o que está acontecendo. Estamos todos juntos com ele. Saiu um boletim médico agora dizendo que o quadro é estável”.

O boletim médico sobre Pelé foi divulgado na tarde desta sexta-feira, 2, e revelou que o ex-atleta foi diagnosticado com infecção respiratória e faz tratamento com antibióticos.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira, 29, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sento tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento", informou o boletim médico.