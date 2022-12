Internado, Pelé é diagnosticado com infecção respiratória, diz boletim médico

Novo boletim médico atualiza sobre o estado de saúde do ex-jogador de futebol Pelé, que está internado em São Paulo

O ex-jogador de futebol Pelé segue internado em um hospital na cidade de São Paulo. Nesta sexta-feira, o novo boletim médico trouxe atualizações sobre o estado de saúde do ex-atleta. O documento informou que ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória e está fazendo o tratamento com antibióticos.

Pelé está estável e no quarto comum. Por enquanto, ele não tem previsão de alta hospitalar.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira, 29, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sento tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento", informou o boletim médico.

Filha de Pelé se pronuncia na web

Em um post no Instagram, Kely Nascimento, filha de Pelé, contou que a internação do pai aconteceu para regular os medicamentos dele.

“Olá amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, disse ela.