Fred se derrete ao mostrar o filho no estádio: "Um dos dias mais especiais das nossas vidas"

O ex-BBB Fred encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho pela primeira vez no estádio

Fred (33) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o filho, Cris (1 ano e oito meses), fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade(28).

Neste último domingo, 9, o jornalista e ex-participante do BBB 23 levou o menino para assistir à final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa, no Allianz Parque, em São Paulo, e mostrou vários momentos do pequeno no estádio.

O influenciador digital ainda encantou os fãs ao postar fotos e vídeos de Cris entrando no gramado no colo do jogador Gabriel Menino, que marcou dois dos quatro gols da equipe alviverde na partida, e se derreteu.

"Imagens de um dos dias mais especiais das nossas vidas!", disse Fred ao postar os registros no feed do Instagram nesta segunda-feira, 10. "'Todo o amor que eu sinto por ti, eu vou passar pro meu filho!' Realizando um dos maiores sonhos da vida: trazer meu filho pra torcer pelo Palmeiras no estádio!", celebrou.

Confira as publicações de Fred com o filho no estádio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Novo nome artístico

Recentemente, o ex-BBB Fred anunciou que vai assumir um novo nome artístico. Depois de ser eliminado do reality show da Globo, ele viu a repercussão do apelido que ganhou durante o confinamento: Fred Bruno, e refletiu sobre o novo apelido.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que sonoramente é perfeito também", disse ele nas redes sociais.

