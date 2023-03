Após o BBB 23, Fred decide mudar seu nome artístico: 'Muito prazer'

Ex-BBB Fred revela que decidiu assumir apelido que nasceu no reality show como seu novo nome artístico e explica a decisão

O ex-BBB Fred anunciou que vai assumir um novo nome artístico. Depois de ser eliminado do reality show da Globo, ele viu a repercussão do apelido que ganhou durante o confinamento: Fred Bruno. Tanto que ele refletiu sobre o novo apelido e decidiu assumi-lo como seu nome artístico.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que sonoramente é perfeito também", disse ele nas redes sociais.

E completou: "Já tive contatos com pessoas nas ruas e já me chamaram de Fred Bruno ou Fredinho. Então, sim, muito prazer, Fred Bruno".

Além disso, Fred afirmou que quer seguir a carreira de apresentador no entretenimento. "Entrar no BBB fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador. Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento. O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Reencontro com o filho

Nesta última quarta-feira, 22, Fred encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto do seu reencontro com o filho. O influenciador compartilhou uma selfie com o filho Cris, fruto do seu relacionamento com a youtuber e empresária Bianca Andrade.

O jornalista surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. Já o pequeno Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde. "Agora sim, com o meu maior prêmio", disse ele na legenda.