Filho de Pelé emociona ao visitar o pai no hospital

Filho de Pelé, Edinho visita o pai no hospital e mostra foto dos dois de mãos dadas: 'Minha força'

Filho do ex-jogador de futebol Pelé, Edinho chegou em São Paulo para visitar o pai no hospital durante o Natal. Neste sábado, 24, ele foi até o quarto onde o pai está internado para ver como ele está e emocionou os fãs ao mostrar uma foto deles.

Na imagem, Edinho mostrou as mãos dos dois juntas enquanto curtiam o momento em família. Na legenda, ele disse: “Pai, a minha força é a sua”. Mais cedo, a irmã de Edinho, Kely Nascimento, mostrou uma foto com o irmão no hospital e deixou um recado. “Chegou. Daqui não saio, daqui ninguém me tira”, escreveu.

O filho Edinho pegou todos de surpresa com a vinda, isso, pois ele havia explicado o porquê de não estar no Brasil. "Eu gostaria de estar presente, mas estou comprometido aqui, na minha missão aqui também. Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também”, disse durante coletiva de imprensa nesta semana.

Pelé está internado há mais de 20 dias em decorrência do tratamento contra o câncer no cólon. Ele foi diagnosticado com infecção respiratória e os médicos também descobriram que o tumor progrediu. Assim, o ex-atleta precisará passar o Natal hospitalizado.

Kely Nascimento falou sobre a decisão de manter o pai em observação no hospital."Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro!", disse ela.

E completou: "O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem".