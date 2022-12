Pelé: hospital ainda não tem previsão para divulgar novo boletim médico

O ex-jogador de futebol Pelé segue internado em um hospital de São Paulo e o último boletim médico foi emitido na quarta-feira, 21

O ex-jogador de futebol Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas o local ainda não divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde dele. Na BandNews, o repórter Eduardo Frumento informou que o hospital ainda não tem uma previsão de quando vai divulgar novas informações sobre a internação do ex-atleta .

“Pelé está em um quarto comum e não tem nenhuma assistência de ventilação mecânica”, informou o repórter, que ainda informou que a família está com Pelé durante a internação.

O boletim médico mais recente foi divulgado na quarta-feira, 21, quando o hospital informou que o câncer no cólon do Pelé progrediu e ele está em observação. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informaram.

🚨AGORA: Hospital Albert Einstein afirma que não há previsão de novo boletim médico sobre o estado de saúde do Pelé. pic.twitter.com/dV6Nmbi6Ts — CHOQUEI (@choquei) December 24, 2022

Filha de Pelé mostra foto com o pai

Na sexta-feira, 23, os fãs de Pelé ficaram preocupados quando começou a repercutir nas redes sociais que estava acontecendo uma movimentação estranha na Vila Belmiro, em Santos. Os fãs começaram a temer que algo estivesse sendo preparado para homenagear o atleta.

Então, Kely Nascimento, filha dele, decidiu compartilhar uma foto do pai no quarto de hospital. Na imagem, ela apareceu deitada no colo dele enquanto repousavam no hospital. “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, disse um fã.