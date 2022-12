Filho de Pelé que mora nos EUA rebate críticas por não acompanhar o pai

Edinho disse estar concentrado no trabalho, mandando boas energias para o pai Pelé

O ex-jogador Pelé segue internado em São Paulo por conta de um câncer no cólon. O filho dele, Edinho, resolveu explicar porque não está acompanhando o pai no hospital, junto a outros familiares.

Durante uma coletiva de imprensa, ele afirmou: “É um momento de muita apreensão para todos nós da família, mas temos muita fé. Minhas duas irmãs mais velhas estão hoje lá, acompanhando”.

Ele ainda disse que como técnico de futebol, tem de se concentrar em seu trabalho.“Eu gostaria de estar presente, mas estou comprometido aqui, na minha missão aqui também. Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também”, disse.

Ele ainda respondeu às pessoas que o criticam, dizendo que ele não está se dedicando ao pai. “Estou em paz com isso, mas sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para o canto refletir e orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente”, garantiu.

"Minhas duas irmãs estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta. É o nosso elo de comunicação, de contato. Através delas, eu e meus irmãos que estão nos Estados Unidos, gente consegue estar próximos dele de alguma maneira”, contou.

Confira foto de Edinho com Pelé: