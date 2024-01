Filho de lutador encontrado morto comove com despedida

Filho do lutador de MMA Diego Braga, o atleta Gabriel Braga comoveu ao prestar uma homenagem pública após o pai ser encontrado morto no RJ

A morte do lutador de MMA Diego Braga comoveu os brasileiros nesta após o corpo dele ter sido encontrado sem vida em uma comunidade no Rio de Janeiro. Agora, o filho dele, Gabriel Braga, que também é lutador, emocionou os seus seguidores ao fazer uma homenagem póstuma para o pai.

Em um post nas redes sociais, Gabriel falou do orgulho de ter Diego como seu pai e relembrou uma foto feliz dos dois juntos em um ensaio fotográfico.

"Sem palavras pra descrever o pai e o amigo mais f*d* do mundo que eu tive, estará sempre em meu coração e continuarei te honrando até o fim, gratidão eterna por tudo, um dia te abraçarei novamente, cuide de mim como sempre cuidou, te amo", disse ele.

O que aconteceu com Diego Braga?

O lutador de MMA Diego Braga foi encontrado morto aos 44 anos de idade em uma comunidade no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele foi até a comunidade para tentar recuperar uma moto que foi roubada, mas ficou desaparecido e seu corpo foi localizado na segunda-feira, 15. Agora, o caso está na Delegacia de Homicídios, que segue com a investigação.

Quem foi Diego Braga?

Diego Braga era lutador profissional de muay thai e MMA. Ele iniciou a carreira em 2003 e já realizou lutas no UFC e lutou com os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

Aos 44 anos, ele já estava aposentado das lutas desde 2019. Desde então, ele era professor de MMA em uma academia no Rio de Janeiro e era treinador do seu filho, Gabriel Braga.