Filha de Pelé desabafa sobre saudade: "Não faz sentido sem você"

Celeste Nascimento é a filha caçula de Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022

Celeste Nascimento (26) falou nas redes sociais sobre a saudade do pai, Pelé (1940-2022). Ela publicou uma foto de sua mão junto com a do rei do futebol no hospital e fez um desabafo.

"Quero sentir teu cheirinho, ouvir você dizer 'pretinha', segurar a tua mão, olhar bem nesses teus olhos e dizer o quanto te amo só mais uma vez, e implorar para você ficar ou para me levar contigo porque a vida não faz sentido sem você. Eu não faço sentido sem você", escreveu.

Pelé morreu em 29 de dezembro, aos 82 anos. O craque foi internado em agosto de 2021 após exames de rotina detectarem o tumor no cólon direito - uma parte do intestino grosso.

Herança de Pelé: saiba o que aconteceu com apartamento do rei do futebol

Pelé deixou muito mais do que o grande legado na história do futebol mundial. Ele tinha um apartamento luxuoso em que morou por mais de uma década no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, que agora está sendo vendido por R$ 5 milhões.

Segundo o site Notícias da TV, o imóvel é um duplex com vista panorâmica da cidade paulista . Após reformas, o apartamento passou a ser comercializado em um valor R$ 400 mil mais alto do que o rei do futebol tinha recebido ao vendê-lo, no ano de 2013.

No primeiro piso, o apartamento possui um living com quatro ambientes, sendo eles: uma sala de almoço e jantar, cozinha e duas varandas --uma delas sando uma varanda gourmet, com churrasqueira completa. O imóvel possui 574m² e ainda possui sete banheiros, sala de TV, escritório e uma adega.

O segundo andar dá acesso à área íntima, que possui quatro suítes. Um dos banheiros ainda conta com uma pia dupla marmorizada e uma cabine com dois chuveiros. A suíte principal tem uma varanda privativa e um closet.