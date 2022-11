Fernanda Gentil homenageia Casemiro, autor do gol da vitória

O volante da seleção brasileira Casemiro é o assunto do momento nas redes sociais e foi enaltecido por Fernanda Gentil

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil (36) homenageou Casemiro (30), autor do gol que garantiu a vitória da seleção brasileira nesta segunda-feira, 28, na Copa do Mundo no Catar. Em postagem publicada nas redes sociais, ela se referiu ao jogador como "faz-tudo".

"Precisa marcar, Casemiro resolve. Tem que avançar, chama o Casemiro. Reorganizar a defesa? É com ele. Liderança em campo? Olha pra ele. Jogo pegado, disputado, arrastado, ainda mais disputado porque não tínhamos Neymar em campo -- que SIM, faz falta pra qualquer seleção no mundo? Deixa com Casemiro", escreveu a jornalista, que enalteceu as qualidades do jogador.

"Nosso volante está há tempos fazendo, silenciosamente, um barulho estrondoso ao redor do mundo; e é disso que gosto nele. Ele é um dos melhores do mundo na posição, e sabe que é. Pronto. Quem sabe que é não precisa dizer que é. Saber que é basta para que siga fazendo o dele completamente determinado, disciplinado e com seriedade. É discreto publicamente e focado pessoalmente", ela continuou.

"Ele faz tudo com a segurança de quem sabe o que tá fazendo. Casemiro coloca ordem em campo, e até nos números dentro dele também!!! No jogo contra a Suíça, sem o nosso principal jogador, e valendo a classificação, ele foi distribuindo recursos, organizadamente. Brilha, Casemiro, nosso faz-tudo!", finalizou Fernanda.

Copa do Mundo: Casemiro recebeu apelidos inusitados em sua carreira

De acordo com o site UOL, Casemiro já foi chamado de 'bombeiro' e 'aspirador' pelos seus colegas de profissão. A reportagem revelou que o lateral Filipe Luis (37) chamou Casemiro de 'aspirador' porque ele está “sempre limpando a sujeira no campo” e também porque ele resolve os problemas do jogo. Por sua vez, o apelido de 'bombeiro' surgiu na época do Real Madrid e foi dito pelo técnico Carlo Ancelotti (63), porque o atleta estava sempre 'apagando o fogo'.