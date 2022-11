Conheça a história de conto de fadas de Casemiro, da Seleção Brasileira, e de Anna Mariana, sua esposa

Copa do Catar: O jogador da seleção Brasileira Casemiro vive uma linda história de amor com sua esposa, com quem é casado há 8 anos

Você sabia que o jogador da Seleção Brasileira, Casemiro (30), é casado há 8 anos? Isso mesmo! O craque e AnnaMariana (33) se conheceram quando ele ainda jovaga no São Paulo, moraram juntos por um ano e meio quando, em 2014, se casaram em uma cerimônia de 400 convidados, em Itatiba, interior de São Paulo. Na época, o jogador assumiu ser completamente apaixonado pela esposa: “Ela é a mulher da minha vida, com quem quero muitos filhos”.

Em 2016 os dois tiveram Sara (6), a filha mais velha do casal, e em 2021, Caio (1). Apaixonada por moda e maquiagem, Anna trabalha como influenciadora e maquiadora e já superou o marco de 300 mil seguidores em seu Instagram! Ela compartilha conteúdos de beleza, looks, lifestyle e fotos do dia a dia da família!

Ela também sempre separa alguns momentos para declarar seu amor ao jogador do Manchester United!

Copa do Catar?

Anna MaAriana Casemiro já compartilhou com seus seguidores fotos das preparações para viajar ao país do Oriente Médio e ver estreia do seu marido na Copa de 2022! E é claro que os dois filhos pequenos não podiam ficar de fora deste momento especial. A influenciadora postou uma hora antes do primeiro jogo do Brasil nesta copa, uma foto ansiosa pelo jogo! Na legenda ela deixou uma mensagem de sorte para Casemiro: "Vamos BRASIL Sempre com você meu amor @casemiro. Te amamos, nosso herói"