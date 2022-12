Fernanda Gentil e esposa fingem ser amigas no Catar

Com leis rigídas contra homossexuais, Fernanda Gentil e esposa tem de ser discretas

A jornalista Fernanda Gentilteve que se adaptar às leis do Catar para poder assistir aos jogos da Copa do Mundo. Ela viaja com a esposa Priscila Montandon, no entanto, tem de fingir que as duas são amigas.

A maioria dos países do Oriente Médio criminalizam a relação entre pessoas do mesmo sexo. A apresentadora, então, vem publicando stories com a amada ironizando a situação.

"Conte comigo como conto contigo, amiga", escreveu em uma das selfies no estádio. "Amigas indo para o jogo", escreveu na foto das duas indo acompanhar uma partida de futebol

Acompanhada também da família, Gentil comentou o fato de ter chegado ao país logo quando a seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final do campeonato.

"Quem também tinha um monte de planos que dependiam da classificação do Brasil??", escreveu na legenda de um vídeo. "Fernanda juntou todo o seu dinheiro e levou a família para ver o Brasil na Copa do Mundo do Catar", escreveu no vídeo onde saía vestida do Brasil pela porta. A imagem, então, fica em tela preta e branca e a seguinte legenda aparece: "O Brasil foi eliminado e eles estavam no avião. Só levaram roupas com as cores do Brasil. Fernanda não reage há 16 horas.

Confira a publicação de Fernanda Gentil: