Felipe Neto detona Seleção Brasileira após eliminação na Copa do Mundo no Catar

Influenciador Felipe Neto se irrita com eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, 9, a Seleção Brasileira teve seu sonho pelo Hexacampeonato encerrado. Eliminada pela Croácia nos pênaltis após um empate em 1 a 1, o Brasil acabou deixando a Copa do Mundo no Catar. O influenciador Felipe Neto (34) decidiu detonar os jogadores, transmitindo o sentimento de tristeza de todos os brasileiros no momento.

Através de suas redes sociais, o youtuber apareceu para criticar o fato de como os jogadores da Seleção Brasileira simplesmente deixaram a Croácia empatar a partida, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, faltando 4 minutos para o apito final.

“Como esses filhos da p*ta tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo faltando três minutos para acabar a prorrogação? Como?”, escreveu Felipe em seu perfil oficial no Twitter, extremamente indignado.

COMO ESSES FILHOS DA PUTA TOMAM UM GOL DE CONTRA-ATAQUE GANHANDO O JOGO FALTANDO 3 MINUTOS PRA ACABAR A PRORROGAÇÃO?



COMO???????? — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) December 9, 2022

Além disso, Felipe Neto decidiu detonar o árbitro da partida, o inglês Michael Oliver, que, supostamente, não apita as faltas que favoreciam os brasileiros, deixando que os croatas batessem mais nos jogadores da amarelinha. “Vai tomar no c* desgraçado do car*lho”, escreveu ele, junto de uma foto do juiz.

Vai tomar no teu cu desgraçado do caralho pic.twitter.com/29bXNR3MIe — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) December 9, 2022

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

O consagrado narrador esportivo Galvão Bueno não gostou nem um pouco da atitude do treinador Tite, da Seleção Brasileira, que após Marquinhos carimbar a trave no quarto e último pênalti, deixou o campo e foi direto para o vestiário, sem consolar ou falar com seus jogadores. “Isso não está correto. São todos um time”, disse o narrador.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com Galvão Bueno e também criticaram Tite. “O Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores em campo após a eliminação? Pô, não é possível isso”, disse um internauta. “Péssima atitude do Tite em correr pro vestiário e deixar os jogadores no meio do campo”, afirmou outro. “Tite errou bem feio nessa atitude de sair pro vestiário”, contou mais um.