Famosos lamentam eliminação da Seleção Brasileira na Copa Feminina

Brasil não avança após empate com a Jamaica e está fora da Copa do Mundo Feminina 2023; artistas lamentam eliminação e elogiam Marta

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quarta-feira, 02, após empate de 0 a 0 contra a Jamaica. Nas redes sociais, artistas lamentaram a eliminação da equipe e exaltaram a jogadora Marta, que fez seu último jogo em Copas do Mundo.

Ludmilla, cantora: "Independente desse resultado, meninas, vocês são vitoriosas! Eu tenho orgulho de ser brasileira e ser representada por esse time FODA!"

Paulo Vieira, humorista: "Marta, você sempre será histórica!"

Astrid Fontenelle, apresentadora: "Marta Rainha, chorando junto com você. Nem nos nossos piores sonhos imaginávamos essa derrota. Mas essa derrota não foi sua. Foi de uma estratégia técnica que deu errado. Infelizmente. Você deve estar pu****, mas respira. Não é sobre você. Você se despede sem a festa que merecia, mas foi tão lindo ver a reverência da jovem jogadora jamaicana, o olhar de admiração do técnico delas… Marta Rainha, sua contribuição pro futuro do futebol feminino é sólida , pra sempre seu nome será o maior! Marta, você é uma mulher admirável! Marta Rainha!!! PS: seguirei completando meu álbum de figurinhas da Copa até encontrar a sua!"

Carol Barcellos, jornalista: "A ela: muito obrigada por tudo, por tanto, por muitooo!! Marta"

Hortência, ex-jogadora de basquete e comentarista: "Valeu Rainha Marta! Você merecia um título antes de finalizar a sua carreira. Todo meu respeito!"

Alexandre Frota, ator: "Brasil desclassificado na primeira fase infelizmente. Na verdade, nunca gostei dessa técnica Pia, é um absurdo, essa treinadora faz escolhas ruins, vamos meninas".

Pai de jogadora da Seleção vende carro e se sacrifica para ver a filha jogar

Amor de pai é sempre profundo! O socorrista Erymar Costa não mede esforços para ver sua filha, Lauren, atuar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para ir para a Austrália, ele vendeu seu único carro, está se hospedando em albergues e até mesmo em casas de desconhecidos, como contou para o jornalista Rodrigo Oliveira.

O pai da zagueira brasileira revelou que, para realizar o sonho da filha de ser jogadora profissional de futebol, o socorrista chegava a dirigir um trajeto de 200 quilômetros por dia, para ir de Votorantim até São Paulo, levar Lauren para os treinos no Centro Olímpico, primeiro clube da defensora.