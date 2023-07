Pai de jogadora do Brasil vende carro e se sacrifica para ver filha jogar

Para ver filha jogar na Copa do Mundo Feminina, pai apaixonado vende carro e se hospeda em albergues na Austrália

Amor de pai é sempre profundo! O socorrista Erymar Costa não mede esforços para ver sua filha, Lauren, atuar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para ir para a Austrália, ele vendeu seu único carro, está se hospedando em albergues e até mesmo em casas de desconhecidos, como contou para o jornalista Rodrigo Oliveira.

O pai da zagueira brasileira revelou que, para realizar o sonho da filha de ser jogadora profissional de futebol, o socorrista chegava a dirigir um trajeto de 200 quilômetros por dia, para ir de Votorantim até São Paulo, levar Lauren para os treinos no Centro Olímpico, primeiro clube da defensora.

“Não existia time feminino em Votorantim. Por isso, quando a Lauren fez 11 anos, a inscrevi em uma peneira do Centro Olímpico, que era uma referência no futebol feminino em São Paulo. Quando ela passou na peneira, o treinador me perguntou: ‘Como você vai trazê-la?’. Eu falei: ‘Ainda não sei. Este é agora o próximo passo’. Então, decidi levá-la na garupa da minha moto aos treinos. Era uma distância de 100km. Levávamos 2h para ir e mais 2h para voltar. Era um perigo? Sim. Era uma loucura? Sim. Mas, no momento, era o que eu podia fazer pelo sonho dela. Fiz o que o meu coração dizia que eu deveria fazer”, revelou Erymar.

Lauren é a jogadora mais jovem do grupo convocado pela técnica sueca Pia Sundhage, com 20 anos de idade, e foi titular na estreia contra o Panamá, jogo no qual o Brasil ganhou de 4 a 0, com três gols de Ary Borgese um de Bia Zaneratto.

“O custo foi o que mais me pegou. Eu tinha falado antes que venderia o que fosse necessário para ir à Austrália. Então, com muita dor no coração, coloquei à venda o meu carro do coração, que era um Fiat 147. Um amigo se sensibilizou e comprou o carro para me ajudar a ir para a Austrália. No dia da venda, fiz, chorando, um vídeo com o meu carrinho indo embora. Mas eu falei que um dia eu compraria outro. Afinal, a oportunidade de ver a minha filha em uma Copa do Mundo era única”, explicou.

“Comprei a passagem 15 minutos depois da convocação e paguei um preço absurdo. Mas eu acabo ficando em albergues, e divido quartos coletivos com turistas estrangeiros. Quando o pessoal do albergue aqui de Brisbane descobriu que eu tinha vindo acompanhar a minha filha na Copa do Mundo, eles me cederam um quarto individual sem nenhum custo extra. Mas eu não ligo para isso. Esse é um detalhe que eu não coloco como dificuldade”, disse o socorrista.

“Mas a coisa tomou uma dimensão tão grande e inesperada para mim que eu comecei a receber convites de pessoas que conseguiram meu número e que me convidaram para me hospedar na casa delas. Falaram que seria um prazer, uma honra receber o pai da Lauren. Ontem (quarta) mesmo, um gaúcho, por sinal um torcedor colorado, foi me buscar no aeroporto de Brisbane e já me conseguiu uma hospedagem em Melbourne. E para Adelaide (nas oitavas de final) eu vou aceitar todo o convite que receber”, finalizou.

O Brasil entra em campo novamente neste sábado, 29, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. AS meninas de Pia vão enfrentar a França, responsáveis pela eliminação das brasileiras na última competição, em 2019. O jogo começa às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, na Austrália.