Famosos celebram eliminação precoce de Alemanha da Copa do Mundo no Catar

Seleção da Alemanha venceu a Costa Rica, mas acabou ficando de fora das Oitavas de Final da Copa do Mundo 2022

As zebras continuam soltas na Copa do Mundo no Catar. Nesta quinta-feira, 1, a Alemanha, seleção tetracampeã, acabou sendo eliminada ainda na fase de grupos da competição. Assim, alguns famosos aproveitaram para comemorar e zoar a eterna rival da Seleção Brasileira nas redes sociais.

Os alemães enfrentaram a Costa Rica, e mesmo vencendo a partida por 4 a 2, eles precisariam de uma vantagem de sete gols no jogo para passar a Espanha e ser segunda colocada no Grupo E, já que os espanhóis perderam para o Japão, que ficou em primeiro colocado. Mas, a Alemanha acabou ficando de fora, e passaram Espanha e Japão para as oitavas de final.

Nas redes sociais, alguns famosos aproveitaram para zoar com a eliminação da Alemanha, que desde o fatídico 7 x 1 contra o Brasil em 2014, onde foi campeã do mundo, vem sendo eliminada na fase de grupos. Começando em 2018 e agora em 2022. Muitos internautas brincam que a goleada foi uma maldição para os alemães.

“Eliminadaaaa! Que tristeza! Amooooo”, escreveu o ex-BBB Gil do Vigor (31). “Japão em primeiro lugar no grupo da Alemanha e da Espanha? Que incrível! Quem diria”, disse o apresentador Tadeu Schmidt (48), ambos no Twitter.

ALEMANHA ELIMINADA AMOOOOOOOOOOO — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) December 1, 2022

Japão em primeiro lugar no grupo da Espanha e da Alemanha! Que incrível! Quem diria? Tem que aplaudir! Viva o Japão! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) December 1, 2022

“Fica com Deus, Alemanha”, brincou a influenciadora Pequena Lo (26). “Ainda bem que a gente não tem rancor daquele 7 x 1 né? Tchau Tchau Alemanha”, escreveu a apresentadora da Globo Ana Maria Braga (73).

Fica com Deus Alemanha — Lôzinha (@_pequenalo) December 1, 2022

Ainda bem que a gente não tem rancor daquele 7x1 né?

Tchau, tchau Alemanha.#CopadoMundohttps://t.co/UUODN8Vswj — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) December 1, 2022

