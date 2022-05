Ex-BBB Laís Caldas assiste jogo de futebol ao lado de Gustavo Marsengo: "Primeira vez"

Laís Caldas assistiu ao jogo do Palmeiras ao lado do namorado, Gustavo Marsengo

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 21h30

Lais Caldas (30) assistiu pela primeira vez um jogo no estádio.

Na noite desta quarta-feira, 18, a ex-participante do BBB 22 assistiu ao jogo entre Palmeiras e Emelec, e no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, ao lado do namorado, Gustavo Marsengo (31).

Nas redes sociais, a médica publicou algumas fotos no estádio e comemorou: "Primeira vez assistindo jogo em um estádio... O que eu não faço pelo boy né, Gustavo? Avante Palestra", disse ela.

Em seguida, a ex-BBB confessou que amou a experiência e vai voltar mais vezes. "Confesso que amei e agora venho sempre. Me aguenta", comentou.

O Palmeiras venceu o jogo por 1 a 0. O gol foi marcado por Danilo aos 29 minutos do segundo tempo.

Looks iguais

O namoro de Laís e Gustavo está dando o que falar! Após oficializarem com pedido especial registrado em papel, o casal mostrou que usa até looks iguais enviados pelos fãs.

Nesta última quinta-feira, 12, a médica compartilhou uma foto vestindo um pijama igual ao namorado e provou que estão muito apaixonados. "Boa noite. Lagustas dão, a gente usa", comentou a ex-BBB

