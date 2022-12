Ex-affair de Neymar escreve carta aberta em defesa do craque

Gabily, ex-affair de Neymar, faz desabafo em carta aberta e agradece a seleção brasileira

Gabily (27) usou o seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 09, para escrever uma carta aberta com o intuito de desabafar sobre a Copa do Mundo. Nela, a cantora comenta sobre o difícil começo na área musical e agradece sobre a oportunidade que lhe foi dada.

"Apesar de todas as críticas e tudo que foi falado sobre o projeto que me propus a fazer nessa copa, eu quero agradecer imensamente a Deus, ao meu escritório e em especial a Vanessa Lopes por ter saído da caixinha e ter me permitido ajudá-la a dar start no sonho dela", iniciou a cantora.

Em seguida, Gabily agradece também aos jogadores da seleção que a apoiaram com a música Chapadinha na Gaveta. "Em especial aos meus amigos, que são grandes estrelas do nosso futebol, que me apoiaram sem pensar duas vezes", declarou.

Ao final, a cantora agradece novamente a seleção e fala sobre a dificuldade dos jogadores.“Gratidão por tudo o que vocês fizeram pelo nosso futebol, muita gente acha que é fácil, pelo dinheiro, pela posição de vocês, porém sabemos como é uma carreira difícil e dolorosa, abrir mão da sua vida pelo que você ama… Vocês sabem que além de amiga eu sou fã de vocês, e se precisasse 'eu' faria tudo de novo”, termina a carta.

Gabily confirma desavença com Anitta por música: "a gente não se fala mais"

Gabily confirmou a briga que teve com Anitta (29) e explicou o motivo do desencontro. Elas teriam tido um conflito por conta de um trabalho da dona de 'Envolver', que segundo Gabily, seria muito similar a uma proposta que ela havia enviado.

Ela afirmou que enviou uma indireta no Instagram: "Estou com vontade de gritar aos quatro cantos do mundo o que estou sentindo. Agora vendo que as pessoas pegam a sua ideia na cara de pau e te passam pra trás, sem dó! Isso só me confirma que a errada nunca fui eu. As pessoas falam reflexo delas mesmas, pra querer queimar os outros. Se vocês soubessem, mano. Esperando sinal de Deus para o que devo fazer com relação a mais esse fato. Calar a boca como sempre e esperar a Justiça de Deus ou falar de uma vez tudo!".