Everaldo Marques faz piada com nome engraçado de jogador e brinca: ‘Quinta série’

Narrador Everaldo Marques diverte público durante transmissão da Copa do Mundo com nome de jogador belga

O narrador esportivo Everaldo Marques (44) alegrou os telespectadores da partida entre Croácia e Bélgica, no SporTV, válida pela terceira e última rodada da Copa do Mundo no Catar, nesta quinta-feira, 1. Ao anunciar a entrada de um jogador belga, Everaldo fez uma piada com o nome dele.

Já sabendo que quando anunciasse a entrada do jogador belga em campo iria gerar memes na internet, Eve não evitou. Jérémy Doku entrou na metade do segundo tempo, gerando expectativa do público, não pelo futebol, mas pela narração do brasileiro.

“Agora o favorito da quinta série vem aí! Doku vai entrar”, anunciou o narrador. “Isso vai ser incrível”, celebrou um internauta. “Ao mesmo momento que eu quero que a Bélgica se lasque, eu quero muito que o Everaldo Marques continue narrando os jogos do Doku”, escreveu outro.

Durante uma partida transmitida na Globo, Cléber Machado teve que escapar das piadas com o nome do jogador enquanto narrava. Ao dar ênfase à primeira sílaba do nome do belga, ele decidiu substituir por outras palavras ao decorrer da partida. “Ele mais uma vez”, “lá vem ele de novo”, entre outras.

Mas a piada, infelizmente, acabou. Com um empate em zero a zero com a Croácia, a Bélgica está eliminada da Copa do Mundo no Catar, ficando em terceiro lugar do grupo F. Enquanto isso, Croácia e Marrocos passam para as oitavas de final.

