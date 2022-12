Esquenta? Esposas de jogadores da Seleção Brasileira se preparam para assistir o jogo

As esposas dos jogadores da Seleção Brasileira já estão se preparando para assistir ao jogo dos maridos

Os jogadores estão prestes a entrar em campo e enquanto isso as famílias se preparam para assistir ao jogo desta sexta-feira, 2. O terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Catar será contra os Camarões, e começará às 16h.

As esposas já estão se preparando para acompanhar o jogo dos maridos, nas redes sociais elas compartilharam fotos pré-jogo.

Natália Becker postou uma foto acompanhada ao lado dos filhos, com um look temático estiloso! Ela usou uma camiseta da Seleção, com um detalhe azul no ombro, uma calça jeans de cintura alta, combinando com as crianças. Na legenda da publicação ela vibra pelo time: "VAMOOOO BRASIL!!!! Mesmo classificados, dia de jogo é emocionante!!! Boraaaa!!! #CopadoMundo2022".

Monique Salum também foi às redes torcer pelo time do marido. A influenciadora postou uma foto sorrindo, com um look da camisa do Brasil, um lenço da bandeira, e uma bolsa verde pequenininha. Ela ficou super estilosa, e na legenda torceu pelo Hexa: "A cara de felicidade de quem tem jogo hoje e já está classificado! SEGURA #OHexaVem #TeamBrasil"

Marília Nery também divulgou uma foto de seu look muito fashion em torcida da Seleção Brasileira. A influencer usou um top azul cheio de estrelas amarelas, com um detalhe vazado abaixo do busto, com uma bolsa de alça longa, amarela e quadrada, e uma calça jeans. Como acessórios ela ainda usou óculos escuros, brincos e um colar delicado. Na legenda ela escreveu: "Hoje tem Brasil!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Loewe Becker (@natalialbecker)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Salum 🇧🇷 (@moniquesalum)