Esposa de Lula, Janja se emociona no velório de Pelé

O presidente Lula e sua esposa, Janja, vão ao velório de Pelé para dar o último adeus antes do sepultamento

Na manhã desta terça-feira, 3, o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa, Rosângela Silva, a Janja, foram ao velório do ex-jogador de futebol Pelé na Vila Belmiro, em Santos. Os dois foram prestar suas homenagens ao ídolo do futebol brasileiro e se despedir do ex-atleta.

Durante a despedida, Janja foi fotografada muito emocionada e secando suas lágrimas. Sempre ao lado do marido, ela estava de jaqueta amarela. Eles chegaram ao local de helicóptero.

Vale lembrar que o velório de Pelé durou 24 horas na Vila Belmiro. O corpo dele ficou ao centro do gramado do estádio e pode ser visitado por fãs que fizeram uma fila quilométrica nas ruas da cidade.

Na manhã desta terça-feira, 3, o caixão com o corpo de Pelé foi fechado e saiu em cortejo pelas ruas de Santos, passando pela casa da mãe dele, Dona Celeste, que tem 100 anos. Logo depois, o caixão será sepultado em um cemitério vertical da cidade.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews