Esposa de Daniel Alves faz visita para ele na prisão

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz se pronuncia sobre ida na prisão para visitá-lo: 'Não vou deixar sozinho'

Esposa do jogador de futebol Daniel Alves, a modelo Joana Sanz decidiu ir visitá-lo na prisão na Espanha neste final de semana. De acordo com a imprensa internacional, ela esteve no local neste domingo.

Na saída do local, ela falou com o programa de TV Fiesta, da Espanha, e afirmou: “Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida”.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro para responder à acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos. Ele é acusado de ter abusado da jovem em um banheiro de uma boate.

O atleta é casado com Joana Sanz desde 2017. Ela já disse que não entrou com pedido de divórcio após a prisão dele.

Há poucos dias, Joana Sanz desmentiu os rumores de que teria pedido a separação. "Está claro que se não têm notícia, inventam", disse a modelo, desmentindo um programa de TV espanhol que afirmou que Joana teria pedido a separação por meio dos advogados.

Logo depois, Joana Sanz esclareceu que apenas dará informações direto em suas redes sociais. “Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer, eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesse momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado”, escreveu.