Eric Faria, repórter da Globo, pede desculpas após empurrar torcedor durante ao vivo

No Qatar para cobrir a Copa do Mundo 2022, o jornalista Eric Faria (48) causou polêmica na manhã desta sexta-feira, 18, após empurrar um homem durante ao vivo.

Enquanto se preparava para entrada no programa Bom Dia, Brasil, ele levou um esbarrão de um torcedor e reagiu com um empurrão. O vídeo viralizou nas redes sociais e a atitude do repórter não foi bem vista pelos internautas.

No Redação SporTV, Faria se manifestou sobre o ocorrido e pediu desculpas ao explicar a situação. "Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais", disse o jornalista.

O repórter afirmou que não houve maldade de nenhuma das partes: "Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também. Espero que ele aceite minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui."

No Twitter, o público criticou a reação de Eric. "O jeito SUPER EDUCADO do Eric Faria ao receber as desculpas de um torcedor que esbarrou nele sem querer, numa entrada ao vivo diretamente do Catar… ", "A “humildade” do repórter da @tvglobo Eric Faria espanta, veremos quais providências serão tomadas, quanto a essa agressão", "Não foi legal, Eric Faria", "Repórter Eric Faria agride torcedor e esquece que já estava ao vivo. Após o corrido o repórter pediu desculpas pelo ocorrido", comentaram.

Galvão Bueno se recupera a tempo da Copa do Mundo

O locutor esportivo e apresentador Galvão Bueno (72) teve alta médica, na terça-feira, 15, após o diagnóstico de Covid-19. O narrador esportivo estava hospitalizado, em São Paulo, para se tratar a tempo da Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo, 20.

"Cada dia mais em forma! Já com alta médica. Só esperando o teste dar negativo!", escreveu ele, por meio de seu Instagram, incluindo as hashtags "Bora pro Catar" e "Vem, hexa". No vídeo, o narrador apareceu pedalando em uma bicicleta e logo depois, levantando pesos com os braços.

