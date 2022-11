Galvão Bueno recebe alta e se recupera a tempo da Copa do Mundo: "Cada dia mais em forma!"

Galvão Bueno recebe alta do hospital após pegar Covid-19 e pratica exercícios para se manter em forma

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 19h18

O locutor esportivo e apresentador Galvão Bueno (72) teve alta médica, nesta terça-feira, 15, após o diagnóstico de Covid-19. O narrador esportivo estava hospitalizado, em São Paulo, para se tratar a tempo da Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo, 20.

"Cada dia mais em forma! Já com alta médica. Só esperando o teste dar negativo!", escreveu ele, por meio de seu Instagram, incluindo as hashtags "Bora pro Catar" e "Vem, hexa". No vídeo, o narrador apareceu pedalando em uma bicicleta e logo depois, levantando pesos com os braços.

Galvão Bueno foi internado no Hospital Albert Einstein. "Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", acalmou Galvão os fãs ao aparecer em uma bicicleta no hospital.

Galvão Bueno vai se despedir das narrações

Com esta Copa, Galvão vai se despedir das narrações. Estreou em 1974, na Alemanha, quando narrou do Brasil. A partir da edição de 1978, na Argentina, ele sempre esteve presente no local da competição. Da estreia até 2022, totaliza 13 coberturas do mundial, na carreira.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 20, Bueno contou sobre a emoção deste momento em sua vida e também revelou qual é o seu pedido para a Seleção Brasileira.

“A pergunta que eu mais tenho respondido é sobre o meu último jogo no dia 18 de dezembro. O que eu peço, se eu posso ter um presente depois de 13 Copas do Mundo e praticamente 50 anos de televisão, é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado e tenha a oportunidade de lutar pelo hexa. Aí eu já me emociono aqui e vou me emocionar lá. Eu não imagino o que vai acontecer, mas vai ser muito bom”, disse ele.