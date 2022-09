Do futebol de rua a fenômeno internacional: A trajetória de Pelé no esporte

Saiba mais sobre a história de vida do famoso atleta brasileiro que se consagrou na história do futebol

Nascido em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento é mais conhecido por Pelé. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história, o ex-atleta possui reconhecimento até mesmo internacional.

Seu nome foi inspirado em Thomas Edison, visto que seu pai, João Ramos do Nascimento, era muito fã do inventor estadunidense. Já no ano de 1945, a família do futuro craque do futebol mudou-se para o interior de São Paulo, pois o pai de Pelé jogava no Bauru Atlético Clube.

Desde criança a sua paixão pelo futebol esteve presente, tanto que sempre jogava na rua com seus colegas. Mais tarde, foi descoberto pelo jogador Waldemar de Brito, que o convidou a se juntar ao Clube Atlético de Bauru.

No entanto, a mudança total veio no Santos Futebol Clube, onde foi visto como uma grande promessa do time da baixada. Já aos 16 anos, Pelé era conhecido nacionalmente e até mesmo internacionalmente. Vale lembrar que só neste time ele fez 1116 jogos e marcou 1091 gols.

