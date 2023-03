Danni Suzuki volta a praticar surfe após férias no Japão: "Voltando ao ritmo"

Danni Suzuki compartilhou diversas fotos em uma praia com sua prancha e fazendo manobras no mar

Depois de curtir férias e até viajar para o Japão, Danni Suzuki (45) retoma sua rotina aos poucos. A atriz e apresentadora compartilhou nas redes sociais que voltou a praticar surfe no Rio.

"Voltando ao ritmo devagar dia após dia. Aos poucos ajustando o fuso pós-viagem, acordando cedinho pra contemplar o surf na água fresca. Sentir o mar, entrar nessa vibe de saúde e natureza, e ir recuperando a remada enquanto o corpo acorda", disse ela.

Danni contou que pretende ainda recomeçar outras atividades físicas que adora. "Saudade ainda do tênis, ioga, capoeira… vou retomando tudo aos pouquinhos", completou.

Danni Suzuki realizou o sonho do pai de conhecer o Japão

Em janeiro, a artista viajou para o Japão com o filho Kauai (11) e o pai Hiroshi Suzuki (77), que ainda não conhecia o país. Eles foram para Hokkaido, uma ilha, e depois seguiram para a capital, Tóquio.

"Meu pai é filho de japoneses, mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora, com 77 anos, chegou o momento", celebrou Danni.

"Estar no Japão é poder se conectar com um novo mundo, com uma cultura muito distante da que conhecemos, é ver um mundo muito a frente do nosso na inovação tecnológica e em valores educacionais. Mas acima de tudo é a prova de que o mundo moderno e tecnológico não te afasta do calor humano, do carinho e cuidado com o outro, pelo contrário, entendem que a tecnologia só está aí pra deixar as coisas mais organizadas e fácies pra nós mesmos", começou.

"E diferente do que pensei não é difícil a comunicação com o japonês, adoram conversar, fazer amigos e se esforçam muito pra te entender. Fui recebida com muito carinho por amigos antigos e novos amigos. No final da viagem ainda dei uma entrevista pro portal Japão. Ainda rodamos pelas ruas lotadas de Harajuku. A cada esquina uma novidade… difícil voltar pra casa", finalizou.