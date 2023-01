Danni Suzuki comenta esforços para conseguir levar o pai ao Japão: "Projetos adiados"

Danni Suzuki desabafou sobre investimento financeiro para viver esse momento especial ao lado do pai

Danni Suzuki (45) revelou que está chegando ao fim a sua viagem no Japão com o pai. Ela falou da importância desse momento e também os esforços que precisou fazer para levá-lo ao país.

"A viagem ao Japão chegou ao fim, um momento que realmente ficou marcado na minha vida pra sempre. Sei o quanto é raro conseguir realizar sonhos assim na vida, e uma série de fatores são necessários pra que algo dessa magnitude se realize", começou a atriz, que revelou que adiou diversos planos pessoais.

"Tive que ser decisiva, abrir mão de trabalhos, fazer um forte investimento financeiro, pausa nos estudos, projetos adiados…escolhas. E pela primeira vez um real planejamento de viagem. Era a hora certa de tomar essa decisão. E junto aquela gratidão a Deus que carrego por permitir esse momento na minha vida", continuou Danni.

"(...) Foi realmente uma aventura! Nem sei como isso aconteceu. Dizem que em meio a perrengues de viagem, a gente conhece realmente as pessoas né!?", disse Danni, que agradeceu o trabalho de sua guia turística.

No álbum de fotos da viagem, ela mostra a família, com a guia, em alguns pontos turísticos. Danni recebeu elogios.

"Amei acompanhar a sua viagem por aqui, foi incrível", disse uma seguidora. "Nota 10, impecável. Que pena que acabou", comentou outra. "Adorei conhecer o Japão através da sua viagem. Foi lindo", escreveu ainda uma terceira.

"E diferente do que pensei não é difícil a comunicação com o japonês, adoram conversar, fazer amigos e se esforçam muito pra te entender. Fui recebida com muito carinho por amigos antigos e novos amigos. No final da viagem ainda dei uma entrevista pro portal Japão. Ainda rodamos pelas ruas lotadas de Harajuku. A cada esquina uma novidade… difícil voltar pra casa", comentou Danni Suzuki.