Daniel Alves muda depoimento e diz que fez sexo consensual com vítima

Jogador de futebol Daniel Alves está preso após ser acusado de estupro na Espanha

O jogador de futebol Daniel Alves mudou seu depoimento e agora afirma que teve sexo consensual com a mulher de 23 anos, que o acusa de estupro em uma boate em 30 de dezembro de 2022.

Quando a história veio a tona, o atleta deu um depoimento para uma TV espanhola negando conhecer a vítima. No entanto, segundo o jornal espanhol 'El Periódico' ele teve inconsistências em seu depoimento e assumiu ter tido relação com ela. Vale lembrar que ele é casado e estava na Espanha porque a mãe de sua esposa espanhola, a modelo Joana Sanz, havia morrido.

Daniel Alves está preso sem direito a fiança e em sua primeira noite atrás das grades, fez exames médicos para entender se sua amostra biológica bate com a encontrada no exame da jovem.

Desde que denunciou, a mulher já fez exame, que constatou marcas compatíveis com a suposta luta que teve com o atleta, e prestou depoimento. As câmeras do local já foram checadas e confirmaram que os dois entraram juntos no banheiro, assim como funcionários do local. Amostras do banheiro da balada também foram coletadas e o vestido que a vítima usava na noite foi dado por ela à polícia.

Daniel Alves pode pegar mais de 10 anos de prisão

Se condenado, o atleta pode pegar de 1 a 12 anos de prisão no país. O clube mexicano em que jogava, Pumas, rescindiu o contrato com o jogador.