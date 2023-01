Mulher de Daniel Alves faz publicação em meio à detenção do jogador

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, publica mensagem antes do jogador de futebol ser detido na Espanha, acusado de assédio sexual

Antes da notícia de que Daniel Alves (39) foi detido em Barcelona, nesta sexta-feira, 20, a mulher do jogador de futebol compartilhou mensagem com os seguidores nas redes sociais.

A modelo Joana Sanz (29), que está casada com o atleta desde 2017, fez uma publicação nos stories do Instagram pouco antes de Daniel ter sido detido pela polícia espanhola após prestar depoimento em uma delegacia da cidade, de acordo com a rede de TV espanhola RTVE. Ele é acusado de assediar sexualmente uma mulher em uma boate na Espanha.

"Obrigada por tantas mensagens de apoio e demonstrações de carinho. Me senti muito acolhida nesse começo de ano obscuro. Voltarei como uma fênix", disse Joana, em espanhol. Na sequência, tempo depois, ela ainda postou uma foto em preto e branco em que aparece segurando a mão de Daniel Alves. "Juntos", declarou, em inglês.

Confira as publicações de Joana Sanz, mulher de Daniel Alves:

Quem é a modelo espanhola casada com Daniel Alves?

Daniel é casado com a modelo espanhola Joana Sanz. Juntos desde 2015, oficializaram a união em 2017, e adoram trocar declarações carinhosas um para o outro nas redes sociais.

A modelo é famosa no Instagram, acumulando mais de 730 mil seguidores na plataforma de fotos e vídeos. E nela, comemorou a convocação do marido para a Copa do Mundo: “Vai pra cima”, disse Joana, enquanto filmava Daniel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

