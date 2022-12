Filhos do hexa! Conheça os herdeiros fofíssimos dos jogadores da Seleção Brasileira

Os pequenos fãs de carteirinha da Seleção estão acompanhando os papais em campo, conheça os filhos dos jogadores

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira contra os Camarões e nas arquibancadas as famílias vibram pelos jogadores. Entre os parentes estão também os mascotes do time: os filhos dos jogadores, que roubam corações dos fãs na internet. Ao todo, são 31 herdeiros de 20 dos 26 jogadores.

Conheça cada um dos filhos dos jogadores da Seleção Brasileira!

A maior parte das crianças são pequenas, O filho mais velho é do jogador também mais velho da Seleção: Daniel (16), filho de Daniel Alves, que também é pai de Victória (15). Os dois nasceram no relacionamento do lateral-direito com Dinorah Santana - o casal se separou em 2011. Hoje Daniel é casado com a modelo Joana Sanz, com ela ele não tem filhos.

Alisson e Natália Becker têm três filhos, Helena (5), Matteo (3) e Rafael (1), a família mora na Inglaterra, já que o goleiro faz parte do time inglês Liverpool.

Ederson e Laís também têm três filhos, Yasmin (5), Henrique (4) e Laura (3).

Weverton e Jaqueline Maoski têm dois filhos, Valentina (5) e Olavo, de seis meses.

Danilo e Clarice Sales têm dois filhos, Miguel (6) e João (2).

Bremer e DéborahClaudino têm uma filha, Ágatha (2).

Militão teve Cecilia, de quatro meses, com Karoline Lima, mas o jogador gerou várias polêmicas sobre o nascimento da filha. Hoje os dois são separados.

Marquinhos e Carol Cabrino têm três filhos, Maria Eduarda (5), Enrico (2) e Martina, de sete meses.

Thiago Silva e Isabelle têm dois filhos, Isago (12) e Iago (9).

Bruno e Ana Lídia Martins são país de Matteo recém-nascido de 1 mês.

Casemiro e Anna Mariana têm dois filhos, Caio (1) e Sara (6).

Everton Ribeiro e Marília Nery são pais de Augusto (4) e Antônio (2).

Fred e MoniqueSalum são pais de Benjamin (3).

Lucas Paquetá e DudaFournier são pais de Benício (2) e Filippo (1).

Antony e sua ex-esposa Rosilenny tiveram o Lorenzo (3) mas hoje em dia não estão mais juntos.

Gabriel Jesus e sua ex-namorada Raiane Lima são os pais de Helena, de seis meses.

Neymar teve Davi Lucca (11) com sua ex-namorada, Carol Dantas.

Além deles, temos dois bebês no forno ainda, de Vitória, esposa de Alex Telles, e Rebeca, esposa de Fabinho! E, enquanto isso, Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, Richarlison e Vini Junior não têm filhos!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Loewe Becker (@natalialbecker)